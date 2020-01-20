МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Мировое производство алюминия за 2019 год составило 63,690 миллиона тонн, что на 1% ниже показателя 2018 года (64,336 миллиона тонн), следует из материалов международной организации International Aluminium Institute (IAI), объединяющей крупные компании-производители алюминия.

В частности, предприятия Северной Америки выпустили 3,809 миллиона тонн алюминия (рост производства на 0,9%), Южной Америки — 1,079 миллиона тонн (снижение на 7,3%).

Страны Западной Европы в январе-декабре произвели 3,449 миллиона тонн алюминия (меньше на 7,6%), Центральной и Восточной Европы – 4,157 миллиона (больше почти на 2,7%).

Китай за прошлый год выпустил около 35,797 миллиона тонн "крылатого" металла (спад на 1,9%), а остальные страны Азии – 4,395 миллиона тонн (меньше почти на 0,5%). Страны Океании произвели 1,917 миллиона тонн, что соответствует уровню годом ранее, государства Персидского залива – 5,644 миллиона тонн (плюс 5,9%). В Африке выпуск алюминия достиг 1,643 миллиона тонн, сократившись на 1,5%.

IAI отмечает, что представленные данные являются предварительными и в дальнейшем некоторые из показателей могут быть скорректированы.