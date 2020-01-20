ДАВОС, 20 янв — ПРАЙМ. Руководители компаний по всему миру в преддверии Всемирного экономического форума в Давосе показали рекордный пессимизм в отношении перспектив роста глобальной экономики – больше половины считают, что темпы роста замедлятся в 2020 году, показало исследование международной консалтинговой компании PwC, которое есть в распоряжении РИА Новости.

"В начале нового десятилетия отмечен рекордный рост пессимистичных настроений среди руководителей компаний относительно перспектив мировой экономики: 53% всех респондентов прогнозируют замедление темпов экономического роста в 2020 году. В 2019 году таких руководителей было 29%, а в 2018 году доля пессимистов составляла лишь 5% от общего количества респондентов", — показало исследование.

"Таким образом, никогда еще с 2012 года, когда мы стали задавать этот вопрос, среди руководителей компаний, не было так много пессимистично настроенных респондентов. Для сравнения, доля участников опроса, которые прогнозируют увеличение темпов экономического роста, снизилась с 42% в 2019 году до 22% в 2020 году", — отметили в PwC. "Опрос руководителей крупнейших компаний мира" ежегодно проводится PwC. В исследовании приняли участие 1581 человек из 83 стран.

"Учитывая сохраняющуюся неопределенность в отношении напряженных торговых отношений, геополитических проблем и отсутствия согласованной позиции по борьбе с изменением климата, снижение уверенности в дальнейшем экономическом росте не вызывает удивления. Стоящие перед мировой экономикой проблемы не являются новыми – новым стал их масштаб и скорость, с какой происходит эскалация некоторых из этих проблем", — заявил президент международной сети фирм PwC Боб Мориц.

Руководители компаний также не очень оптимистично оценивают перспективы роста собственных компаний в 2020 году: лишь 27% руководителей отметили, что они "очень уверены" в росте своего бизнеса в течение следующих 12 месяцев – это самый низкий уровень с 2009 года и ниже показателя прошлого года, когда таких руководителей было 35%.

"Хотя уровень уверенности в целом снизился во всех регионах мира, показатели сильно различаются по странам: среди крупнейших в мире экономических держав самый высокий уровень уверенности в Китае и Индии – 45% и 40% соответственно, в США – 36%, в Канаде – 27%, в Великобритании – 26%, в Германии – 20%, во Франции – 18%, а в Японии лишь 11% руководителей компаний очень уверены в том, что в 2020 году выручка их компаний увеличится", — отметили в PwC.

Всемирный экономический форум пройдет с 21 по 24 января.