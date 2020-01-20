МЕХИКО, 20 янв /ПРАЙМ/. Международный валютный фонд (МВФ) во второй раз за три месяца понизил прогноз роста ВВП Мексики в 2020 году, на этот раз до 1%, среди причин выделен низкий уровень инвестиций.

"Пересмотр обусловлен ухудшением перспектив роста в Мексике в 2020–2021 годах, в том числе вследствие сохраняющейся слабости инвестиций", — говорится в январском докладе фонда по мировой экономике World Economic Outlook (WEO).

В октябре 2019 года показатель на 2020 год был уменьшен до роста в 1,3% с 1,9%.

Общий прогноз роста ВВП стран Латинской Америки и Карибского бассейна на 2020-2021 годы также снижен на 0,2 и 0,1 процентного пункта — до 1,6% и 2,3%, соответственно.