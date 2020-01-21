МОСКВА, 21 янв /ПРАЙМ/. Первый зампред комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов (ЛДПР) предложил ужесточить наказание за мошенничество с материнским капиталом, соответствующее обращение депутат направил премьер-министру Михаилу Мишустину.

Президент РФ Владимир Путин 15 января выступил с посланием Федеральному собранию, озвучив целый ряд важных инициатив, включая меры социальной поддержки, среди которых сохранение до конца 2026 года и увеличение размера материнского капитала, продление ежемесячных выплат на детей до семи лет. Президент предложил выдавать материнский капитал уже при рождении первенца, увеличив его до 466 тысяч 617 рублей, а за второго ребенка повысить до 616 тысяч 617 рублей.

"Считаю возможным внести соответствующие изменения в уголовное законодательство в части ужесточения наказания за мошеннические действия, связанные с материнским капиталом. Подобная мера поможет еще больше защитить будущих родителей от различных мошеннических схем", — говорится в письме Власова (копия имеется в распоряжении РИА Новости).

Депутат отмечает, что помимо мер экономического стимулирования необходимо усилить и защиту прав граждан в части предотвращения возможного мошенничества с материнским капиталом.

Как пояснил РИА Новости Власов, граждане сообщают депутату о случаях мошенничества, когда, например, злоумышленники предлагают помощь по обналичиванию средств маткапитала. По мнению депутата, такую незаконную деятельность можно было бы выделить в отдельную статью.

"Прошу вас дать свою оценку подобной инициативе и распорядиться проанализировать возможность ее реализации", — говорится в письме парламентария Мишустину.