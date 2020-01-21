ДАВОС, 21 янв /ПРАЙМ/. Мошенники получают доступ к номерам банковских карт россиян не только в теневом сегменте интернета — данная информация может утечь в сеть, к примеру, из-за того, что люди часто пересылают фотографии "пластика" друг другу в мессенджерах, рассказал в интервью РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

"Пин-коды и CVC-коды в интернете найти сложно, но в случае с номерами пластиковых карт, это не так – их легко можно достать в теневом интернете и не только. Это происходит по той причине, что часто люди крайне беспечно относятся к своим персональным данным. Даже если вы сфотографируете свою карту и отправите ее кому-либо – это в принципе уже утечка. С таким же успехом вы можете выбросить кошелек со своей заработной платой в урну", — заявил он.

Зампред правления Сбербанка также подчеркнул, что мошенники сегодня легко могут получить доступ к информации, с помощью которой могут начать разговор с потенциальной жертвой, используя методы социальной инженерии.

"Как правило, мошенники имеют минимальный набор данных о предполагаемых клиентах – для совершения атаки им нужна лишь фамилия, имя, отчество и номер телефон жертвы. Эту информацию сегодня легко достать, а преступнику ее достаточно, чтобы начать разговор. И это большая проблема", — считает Кузнецов.

Сбербанк в декабре рассказал о самых популярных схемах кражи денег с карт клиентов банка, в числе которых — звонки якобы от службы безопасности кредитной организации, покупателя и брокера. При этом в кредитной организации отмечали, что стоит сразу заканчивать разговор, как только собеседник попросит предоставить данные от карты или интернет-банка.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.