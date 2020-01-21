МОСКВА, 21 янв /ПРАЙМ/. Россия по итогам 2019 года осталась на пятом месте мирового рейтинга по запасам золота в резервах, увеличив свой отрыв от Китая, следует из данных ЦБ РФ.

Банк России за прошлый год нарастил резервы монетарного золота на 159 тонн — до 2270,56 тонны (73 миллиона унций). В течение года он регулярно закупал его для пополнения золотовалютных резервов.

Китай, еще в 2018 году уступивший России пятое место, в ушедшем году также закупил золота меньше — порядка 100 тонн, причем последние три месяца прошли без покупок. На конец декабря резервы золота ЦБ Китая, по официальным данным, составляли 62,64 миллиона унций (1948 тонн).

Однако дистанция по величине запасов между Россией и лидерами мирового рейтинга все еще очень большая: у США – 8133,5 тонны, у Германии – около 3370 тонн. Гораздо ближе Италия с запасами золота в 2452 тонны и Франция с 2436 тоннами. Запасы этих стран годами не меняются. Затем идут Россия и Китай, а на седьмом месте Швейцария (1040 тонн).

По данным Всемирного совета по золоту (WGC), покупки золота центральными банками мира активно продолжались в 2019 году и по итогам января-сентября выросли на 12% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года — до 547,5 тонны. Таким образом, по итогам 2019 года ожидается обновление рекорда по закупкам золота центробанками. В 2018 году был поставлен 50-тилетний рекорд в 651,5 тонны.

При этом Россия остается крупнейшим покупателем золота — по оценкам экспертов, в 2019 году на нее пришлось более 20% от всех покупок этого драгоценного металла в резервы стран.