МОСКВА, 21 янв /ПРАЙМ/. Банк Японии вновь сохранил процентную ставку на отрицательном уровне — минус 0,1%, говорится в заявлении финансового регулятора по итогам январского заседания.

Решение совпало с ожиданиями аналитиков. Семь членов регулятора выступили за сохранение отрицательной процентной ставки, два — против. Японский ЦБ ввел отрицательную процентную ставку на уровне минус 0,1% в январе 2016 года.

ЦБ вместе с этим подтвердил решение продолжать таргетировать доходность 10-летних гособлигаций на уровне, близком к 0%. Доходность бумаг при этом может увеличиваться или снижаться в зависимости от экономической активности и уровня цен. Денежная база продолжит увеличиваться примерно на 80 триллионов иен в год, говорится в релизе Банка Японии.

Японский центробанк также сохранил ежегодный объем выкупа бумаг биржевых инвестиционных фондов (ETF) на уровне около 6 триллионов иен и активов инвестиционных трастов недвижимости (J-REIT) — около 90 миллиардов иен. В зависимости от условий рынка, объем выкупа может быть увеличен или уменьшен. Объемы выкупа коммерческих бумаг (CP) и корпоративных облигаций были вновь сохранены на уровне 2,2 триллиона иен и 3,2 триллиона иен в год соответственно.

Японский ЦБ отметил, что планирует сохранять "мягкую" денежную политику, направленную на достижение инфляции в 2%, так долго, как это необходимо.

В то же время Банк Японии повысил прогнозы по росту ВВП страны. Согласно новой оценке, в 2019-2020 финансовом году, который завершится в марте 2020 года, экономика Японии вырастет на 0,8%, что выше октябрьского прогноза на 0,2 процентного пункта. В 2020-2021 финансовом году, как ожидается, рост ускорится до 0,9% вместо 0,7%, как ожидалось ранее. Инфляция в Японии, по прогнозам, составит в текущем финансовом году 0,4% против ожидавшихся в октябре 0,5%.