МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Индекс доверия инвесторов к экономике Германии в январе вырос до 26,7 пункта с 10,7 пункта в декабре, следует из доклада Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaische Wirtschaftsforschung, ZEW).

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали роста индикатора до 15 пунктов.

Кроме того, индекс текущих экономических условий в Германии в отчетном месяце увеличился до минус 9,5 пункта с минус 19,9 пункта в декабре. Аналитики прогнозировали увеличение индикатора до минус 13,5 пункта. А индекс текущих экономических условий в еврозоне в январе увеличился до минус 9,9 пункта с минус 14,7 пункта месяцем ранее, индекс экономических ожиданий — до 25,6 пункта с 11,2 пункта.

Президент ZEW Ахим Вамбах (Achim Wambach) пояснил в релизе, что продолжающийся рост индикатора в основном связан с недавним урегулированием торгового спора между США и Китаем. Это дает надежду на то, что его негативное влияние на экономику Германии будет менее выраженным, чем предполагалось ранее. Кроме того, немецкая экономика развивалась немного лучше, чем ожидалось, однако, хотя прогноз и улучшился, ожидается, что рост все еще останется ниже среднего, отметил Вамбах.