ДАВОС, 21 янв — Dow Jones. В своем выступлении перед деловыми лидерами и ведущими политиками на Всемирном экономическом форуме в Давосе президент США Дональд Трамп рассказал о силе экономики США и о подписании первой фазы торгового соглашения с Китаем. По его словам, эти достижения были затушеваны процедурой импичмента.

Трамп также похвастался здоровьем экономики США во время его президентства, представив список достижений, начиная с самой низкой за полвека безработицы и кончая потоками иностранных инвестиций в страну.

"Я горжусь тем, что США переживают разгар экономического бума, подобного которому мир еще не видел, — сказал он в своем выступлении. – Экономический разворот Америки был исключительно наглядным".

Он указал на улучшение экономических перспектив афроамериканцев, людей без высшего образования и ветеранов.

"Это бум 'синих воротничков', — заявил Трамп. – Американская мечта вернулась, оказавшись больше, лучше и сильнее чем прежде. Никто не выигрывает больше, чем американский средний класс".

Он также сказал, что заслужил уважение у тысяч мировых лидеров и руководителей компаний, которые собираются в Давосе каждый год.

Президент коснулся двух своих недавних достижений в торговле: заключения нового соглашения с Канадой и Мексикой, а также подписание первой фазы торговой сделки с Китаем на прошлой неделе.

"Эти соглашения представляют собой новую модель торговли для 21 века", — сказал он.

Трамп также затронул проблему неравенства, заявив, что заработная плата низкооплачиваемых американцев росла быстрее, чем доходы богатых. "Впервые за десятилетия мы концентрируемся не только на богатстве в руках немногих".

Его соглашение по первой фазы торговой сделке с Китаем решает давно стоящие проблемы "китайской хищнической практики".

"Наши отношения с Китаем, пожалуй, никогда не были лучше", — сказал он.

— Автор Andrew Restuccia, andrew.restuccia@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645-37-00, dowjonesteam @ 1prime.biz

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