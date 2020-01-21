МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Внешний долг РФ в 2019 году увеличился на 26,8 миллиарда долларов, или на 5,9%, и составил 481,5 миллиарда долларов, говорится в материалах Банка России.

"Внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 января 2020 года, по оценке Банка России, составил 481,5 миллиарда долларов США, увеличившись с начала года на 26,8 миллиарда долларов США, или на 5,9%", — говорится в сообщении.

По данным регулятора, основную роль в динамике показателя сыграло приобретение нерезидентами суверенных ценных бумаг, номинированных как в российских рублях, так и в иностранной валюте. При этом внешний долг частного сектора практически не изменился.