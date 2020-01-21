МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) "Русала" на уровне "ВВ-", но изменило прогноз на негативный со стабильного, говорится в релизе агентства.

"Снижение прогноза отражает ухудшение операционных и финансовых показателей компании из-за низких цен на металл, инфляции издержек и более медленного, чем ожидалось, темпа сокращения долга", — объясняет рейтинговое действие агентство.