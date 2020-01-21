МОСКВА, 21 янв /ПРАЙМ/. Бывший вице-премьер Максим Акимов, который в марте отметит 50-летний юбилей, не вошел в новый состав кабмина. На должности замглавы правительства он провел почти ровно 20 месяцев – с 18 мая 2018 до 15 января 2020 года и был самым молодым вице-премьером в последнем его составе. Акимов курировал в правительстве направления коммуникаций и транспорта, нацпрограмму "Цифровая экономика" и нацпроект "Безопасные и качественные дороги".

Тему цифровизации экс-вице-премьер считал чрезвычайно важной, искренне верил в нее и пропагандировал ее интеграцию во все сферы жизни. Акимов внес вклад в перевод документов в электронный вид – в 2021 году начнется пилотный проект с трудовыми книжками, а в 2022 году запланирован переход на электронные паспорта. Тем не менее, несмотря на уверенность, что переходить в цифру необходимо, не забывал он и про консерваторов – отбирать бумажные документы и насильно заменять их электронными никто не будет.

Одним из важных направлений работы была расчистка спектра 3,4-3,8 ГГц для развития сетей 5G. "Без 5G мы технологически в промышленности, транспорте, медицине, образовании, сельском хозяйстве будем проигрывать. Это совершенно очевидно, что придут абсолютно новые стандарты жизни вещей – конкурентоспособные вещи будут жить в сетях связи нового поколения. Если мы хотим обречь себя на жизнь в мире неконкурентоспособных вещей и производить их, тогда нам не нужна связь 5G", — заявлял он в интервью РИА Новости.

Также Акимов выступал за оценку работы по реальным показателям, а не бумажным. В декабре прошлого года он презентовал приложение "Дороги", в котором можно узнать о ремонте и строительстве дорог в рамках БКАД, оставить отзыв об их качестве, пожаловаться или поблагодарить дорожников. Планировалось, что оценка работы региональных властей по этому нацпроекту будет основана на этих самых отзывах. "Будем полагаться в оценке работы региональных властей не на формальные показатели, а на степень реакции людей, позитивную или негативную, на предпринимаемые усилия", — подчеркивал он.

На заседаниях проектного комитета по БКАД вице-премьер не стеснялся напоминать губернаторам "отстающих" регионов о важности исполнения обязательств. "Надо сделать и земную работу — просто не провалить и выполнить взятые на себя обещания", — говорил он. Также много внимания уделялось безопасности дорожного движения. Из уст Акимова звучали резонансные предложения, например, снизить нештрафуемый порог за превышение скорости и привлечь блогеров к пропаганде безопасности на дорогах.

Вопросы развития регионального транспорта также не были обделены вниманием: именно при Акимове обсуждалась идея создания региональной авиакомпании, которая могла бы летать в обход Москвы, однако реализации она пока не нашла.

Также обсуждалась тема развития высокоскоростных железнодорожных магистралей. Основным автодорожным проектом, завершенным при этом вице-премьере, стала новая скоростная платная дорога между Москвой и Петербургом под названием "Нева". Трассу строила госкомпания "Автодор" с 2011 года, должна была ввести ее в эксплуатацию в 2018 году, но по ряду причин сквозное движение по трассе было открыто лишь в конце 2019 года. Много внимания Акимов уделял и необходимости развития беспилотного транспорта и упрощения законодательства в этой сфере.

ОТ УЧИТЕЛЯ ДО ВИЦЕ-ПРЕМЬЕРА

Максим Акимов родился 1 марта 1970 года в городе Малоярославце Калужской области, окончил исторический факультет Калужского государственного педагогического университета им К.Э. Циолковского.

До начала работы в правительстве Акимов сменил немало должностей. Начал карьеру будущий вице-премьер с должности учителя истории в средней школе и провел там два года. Позже он руководил компанией "Файнарт-аудит". В 1996 году стал председателем региональной комиссии по рынку ценных бумаг Калужской области, в 1997 — замдиректора департамента экономики и промышленности правительства области, в 2001 — первым зампредом комитета госимущества области. В 2004 году Акимов занял пост министра экономического развития Калужской области. В период с 2004 по 2007 год он был первым заместителем городского головы и городским головой Калуги, а в 2007 — заместителем губернатора области.

В 2012 году Акимов передислоцировался в Москву на должность замруководителя аппарата правительства РФ, через год он стал уже первым замруководителя, а 18 мая 2018 году был назначен вице-премьером.