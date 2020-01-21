МОСКВА, 21 янв /ПРАЙМ/. Общероссийское объединение пассажиров ждет от Евгения Дитриха, который сохранил в новом кабмине пост министра транспорта РФ, большего акцента на учёте мнения граждан при реализации крупнейших транспортных проектов, сообщил РИА Новости председатель организации Илья Зотов.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Дитриха министром транспорта в новом правительстве. Дитрих занимал этот пост ранее с мая 2018 года.

"Мы ожидаем, что министр сделает больший акцент на учёте мнения граждан при реализации крупнейших транспортных проектов. Данные тезисы неоднократно звучали от нашего президента", — сказал Зотов во вторник.

Он отметил, что необходимо мобилизовать силы для реализации проекта ВСМ и платной автомобильной трассы Москва-Казань, создания отдельной авиакомпании для перелётов в рамках Дальневосточного федерального округа, а также запуска программы обновления городского пассажирского транспорта.

"Вместе с тем, не забывая и про реализацию национального проекта "Безопасные и качественные дороги", где установлены конкретные цифры по снижению аварийности на дорогах. Работа предстоит сложная, поэтому мы пожелаем успехов Дитриху и готовы к совместной дальнейшей работе в интересах пассажирского сообщества", — добавил глава объединения.