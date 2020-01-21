МОСКВА, 21 янв /ПРАЙМ/. Перед Минфином России стоят колоссальные задачи, в том числе с учетом передачи в его ведение Росимущества, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

"Сегодня перед Минфином стоят очень обширные, серьезные задачи, колоссальные задачи. Скажу, например, сегодня, соответственно, подписан указ президента о передаче в Минфин Росимущества РФ, и многие другие элементы, которые дадут возможность министерству финансов работать эффективно над укреплением материальной базы и макроэкономической стабильности", — сказал он.