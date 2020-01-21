МОСКВА, 21 янв /ПРАЙМ/. Новый кабинет министров должен добиться повышения темпов роста российской экономики, для этого необходимо сначала добиться серьезных изменений предпринимательского климата и сформировать новый инвестиционный климат, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Указ президента о назначении Мишустина премьером вышел в прошлый четверг, 16 января, после того как правительство Дмитрия Медведева в полном составе ушло в отставку. Ранее во вторник был назначен новый кабинет министров.

"Хочу, чтобы мы точно думали о том, как оправдать доверие президента, наших людей на всех этапах нашей работы. И в непростых даже условиях, которые были, нам пришлось столкнуться с очень большими вызовами. Главное, как сказал президент, что сегодня была создана и прежними членами правительства устойчивая макроэкономическая ситуация для дальнейшего развития. Я надеюсь, что мы будем в своей работе опираться на эту ситуацию", — сказал он на встрече с кабмином.

"… Без сомнения, мы должны добиться повышения роста экономики, без которого невозможно достичь никаких результатов, а тем более результатов в социальной сфере. Для этого считаю первоначально необходимо добиться серьезных изменений климата в предпринимательстве и запустить новый инвестиционный климат", — добавил Мишустин.