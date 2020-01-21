МОСКВА, 21 янв /ПРАЙМ/. Новый глава Минкомсвязи РФ Максут Шадаев — профессиональный человек, хорошо знает IT-рынок и ситуацию на нем, заявил РИА Новости руководитель "Агентства кибербезопасности", член экспертного совета комитета Госдумы по информационной политике, информтехнологиям и связи Евгений Лифшиц.

Ранее во вторник вице-президент "Ростелекома" по цифровым платформам, гендиректор "дочки" оператора – системного интегратора "РТ Лабс" Шадаев был назначен главой Минкомсвязи, сменив на этом посту Константина Носкова.

Лифщиц отметил, что в "Ростелекоме" Шадаев отвечал за такие темы, как электронное правительство, геоданные. медицина и другие. "Это профессиональный человек. У него хорошее знание техники, хорошее знание рынка, хорошее знание ситуации и технологий", — считает Лифшиц.

Эксперт отметил, что с назначением Шадаева на пост министра ожидает роста стоимости акций "Ростелекома". "Акции "Ростелекома", скорее всего, резко вырастут. Шадаев в "Ростелекоме" активно выступал за роль компании как единого провайдера госуслуг, поэтому после назначения "Ростелеком" может закрепиться как исполнитель государственных задач в сфере IT и телеком", — полагает он.

Шадаев в 2004-2008 годах уже работал в министерстве связи (в то время – Мининформсвязи), когда его возглавлял Леонид Рейман. Шадаев пришел в министерство на должность советника министра, а затем стал директором департамента государственных программ, развития инфраструктуры и использования ограниченного ресурса.

В 2008 году после смены главы министерства Шадаев перешел на работу в Администрацию президента РФ на должность помощника ее руководителя. В 2012 году был назначен советником председателя Госдумы. С 2014 года — министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области, с 2016 года – зампредседателя правительства Подмосковья. В сентябре 2018 года Шадаев перешел в "Ростелеком" на позицию вице-президента по цифровым платформам, а в феврале 2019 года параллельно был назначен гендиректором "дочки" оператора – системного интегратора "РТ Лабс".