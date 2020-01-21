ДАВОС (Швейцария), 21 янв /ПРАЙМ/. Глава Сбербанка Герман Греф, который возглавлял Минэкономразвития в 2000-2007 годах, оценил как "хорошо" назначение руководителем этого министерства Максима Решетникова, а назначение Андрея Белоусова первым вице-премьером — и вовсе как "здорово".

"Хорошо. Очень надеюсь, что он справится", — сказал Греф журналистам, отвечая на вопрос, как он оценивает назначение Решетникова.

Экс-министр, а теперь руководитель крупнейшего российского банка также положительно отреагировал на назначение Белоусова: "Здорово".

По словам Грефа, ему неизвестно, какой пост займет теперь уже экс-глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

Орешкин должен принять участие в форуме в Давосе. Его программа в новом качестве пока неизвестна.