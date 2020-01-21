МОСКВА, 21 янв /ПРАЙМ/. Главным звеном в новом составе правительства РФ станет тандем премьер-министра Михаила Мишустина и первого вице-премьера Андрея Белоусова, поделилась мнением с РИА Новости заведующая кафедрой экономической теории РЭУ им Г.В. Плеханова Елена Устюжанина.

Во вторник вечером президент РФ Владимир Путин подписал указы о назначении нового кабинета министров. В частности, помощник президента РФ Андрей Белоусов стал первым заместителем председателя правительства.

"Самым главным звеном нового правительства станет тандем Мишустина и Белоусова. Это интересная спайка очень сильного администратора и идеолога проводимых сегодня в экономике преобразований. Вопрос в том, насколько эти два очень разных специалиста и человека смогут работать вместе. Если это будет очередная система сдержек и противовесов, воз будет по-прежнему двигаться крайне медленно", — оценила Устюжанина.

При этом, по ее мнению, сам факт изменений в экономическом блоке правительства говорит о том, что его работа была неэффективной.

"Очень важные перемены — экономический блок. (Бывший министр экономразвития Максим — ред.) Орешкин утратил свой пост, (министр финансов РФ Антон — ред.) Силуанов — статус вице-премьера. Это свидетельствует о том, что президент (России Владимир Путин — ред.) осознал слабость данного блока в предыдущем составе правительства", — уточнила она, отметив, что перемены в социальном блоке также были ожидаемыми.

Тем не менее, подчеркнула Устюжанина, "самые любимые министры президента сохранили свои посты". "Теоретически в таком составе возможен действительный прорыв. Будем надеяться, что он произойдёт", — подытожила собеседник агентства.