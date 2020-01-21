МОСКВА, 21 янв /ПРАЙМ/. Константин Носков сам хотел уйти с поста главы Минкомсвязи РФ, его тяготила политическая должность, рассказал РИА Новости источник, близкий к Носкову.

Ранее во вторник президент РФ Владимир Путин назначил новым главой Минкомсвязи Максута Шадаева, который до настоящего времени работал вице-президентом "Ростелекома" по цифровым платформам, гендиректором "дочки" оператора – системного интегратора "РТ Лабс". Шадаев сменит на этом посту Константина Носкова, работавшего министром с мая 2018 года.

"Константин Носков сам хотел уйти с поста министра, он тяготился своим пребыванием на политической должности. А когда сегодня узнал, что Максим Акимов (бывший вице-премьер РФ, курировал, в том числе, телекоммуникации, IT, нацпрограмму "Цифровая экономика" – ред.) не войдет в новый состав правительства, лишь укрепился в своем решении", — сказал собеседник агентства.

По его словам, Носков еще не определился с дальнейшими планами.

Носков занял пост министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ в мае 2018 года. До этого, с ноября 2012 года возглавлял Аналитический центр при правительстве РФ. С 2008 по 2011 годы работал в правительстве РФ: в 2008 году — заместитель директора департамента госуправления, регионального развития и местного самоуправления; в 2009-2011 годах — директор департамента информационных технологий и связи. В 2001-2008 годах работал на разных должностях в министерстве экономического развития и торговли РФ.

При Носкове перечень полномочий министерства расширился, оно стало отвечать также за нацпрограмму "Цифровая экономика". Министерство начало реализацию ряда проектов, в числе которых — суперсервисы, госвеб и другие. Также был реализован масштабный проект по цифровизации эфирного телевидения на всей территории страны.