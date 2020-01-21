МОСКВА, 21 янв /ПРАЙМ/. Новый глава Минкомсвязи РФ Максут Шадаев сможет обеспечить, с одной стороны, преемственность, а с другой, прорыв в цифровой экономике, заявил РИА Новости директор Центра компетенций по импортозамещению в ИКТ, бывший замглавы Минкомсвязи РФ Илья Массух.

Ранее во вторник вице-президент "Ростелекома" по цифровым платформам, гендиректор "дочки" оператора – системного интегратора "РТ Лабс" — Максут Шадаев был указом президента РФ Владимира Путина назначен новым главой Минкомсвязи РФ, сменив на этом посту Константина Носкова.

"Мне кажется, он сможет обеспечить и преемственность, необходимую в цифровой экономике, и прорыв, который так требуется, в том числе, и президенту", — сказал Массух.

Он отметил, что Шадаев — это "профессионал с хорошим видением применения цифровых технологий и с практическим опытом этого применения".

"Человек давно в отрасли, причем как с теоретических позиций, так и с практических. Проявил себя, на самом деле, достаточно хорошо. Выпускал большие проекты как на уровне Минкомсвязи, так и на уровне Московской области", — пояснил эксперт.