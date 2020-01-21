МОСКВА, 21 янв /ПРАЙМ/. Выполнение задач из послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию потребует еще большей консолидации усилий промышленности по всем отраслевым направлениям, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Указом президента РФ Владимира Путина Мантуров был во вторник переназначен в новый состав кабмина на пост главы Минпромторга, который он занимает с 2012 года.

"Выполнение поставленных президентом России задач, обозначенных в послании Федеральному собранию, потребует еще большей консолидации усилий от промышленности по всем отраслевым направлениям. Мы сфокусируемся на том, чтобы обеспечить реализуемые правительством в обновленном составе мероприятия всей необходимой номенклатурой продукции промышленного производства. Я говорю о машиностроении, химии и металлургии, фармацевтике и медицинской промышленности, радиоэлектронной и других отраслях", — передала пресс-служба Минпромторга слова Мантурова.

"Важное внимание продолжим уделять процессам цифровизации и применению наилучших доступных технологий. Необходимых показателей в этих сферах невозможно достичь без поддержки государства. Системным моментом останется реализация национального проекта "Международная кооперация и экспорт", в рамках которого оказывается поддержка российским производителям, выходящим на новые рынки", — также добавил он.