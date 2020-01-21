ДАВОС, 21 янв /ПРАЙМ/. Новое правительство РФ станет правительством экономического прорыва и сосредоточится на увеличении инвестиций и реализации национальных проектов, заявил журналистам генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Во вторник вечером президент РФ Владимир Путин подписал указы о назначении нового кабинета министров.

"Мы видим, что посты в правительстве сохранили крайне успешные, эффективные министры. Также пришли новые люди, которые достигли значимых достижений на своих предыдущих постах", — заявил Дмитриев.

"Новое правительство станет правительством экономического прорыва и будет, безусловно, сфокусировано на росте, увеличении инвестиций и ускорении реализации национальных проектов. То есть на выполнении тех задач, которые президент обозначил в своем послании Федеральному собранию. Мы считаем, что такие меры могут повысить экономический рост России с 2% до 3% уже в следующем, 2021 году", — добавил он.