МОСКВА, 21 янв /ПРАЙМ/. Повторное назначение Александра Новака на пост министра энергетики РФ укрепит сотрудничество ОПЕК и России в сфере поддержания стабильности на рынке нефти, пишет ОПЕК в своем микроблоге в Facebook.

Ранее во вторник президент России Владимир Путин снова назначил Новака министром энергетики. Новак занимает эту должность с 2012 года.

"Его повторное назначение на пост министра энергетики России на этом особенно важном этапе еще больше укрепит сотрудничество с ОПЕК в нашем благородном направлении поддержания стабильности на рынке нефти в интересах производителей, потребителей и мировой экономики", — считает организация.

Нефтяной картель также отмечает, что Новак стал "надежным мостом" между ОПЕК и не входящими в ОПЕК странами в декларации о сотрудничестве. "Он заслужил уважение и восхищение всех стран-участниц ОПЕК+", — подчёркивается в сообщении.