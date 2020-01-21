ДАВОС (Швейцария), 21 янв /ПРАЙМ/. Глава Сбербанка Герман Греф, который возглавлял Минэкономразвития в 2000-2007 годах, считает сильным сформированное новое правительство и ожидает реформ.

"Все будет хорошо. Сильный премьер, сильное правительство — это всегда очень хорошо. Я думаю, что будут реформы, и в целом я очень оптимистичен. Нам будет много работы, но мне кажется, что хороший шанс, и вам будет не скучно", — сказал Греф журналистам в кулуарах ВЭФ, отвечая на вопрос, что может измениться для банковской системы в свете назначения нового кабмина.

На прошлой неделе новым премьером был назначен Михаил Мишустин, ранее возглавлявший ФНС, а 21 января объявили полный состав кабмина. В нем оказалось шесть новых вице-премьеров, в том числе первый — Андрей Белоусов. Он около года руководил Минэкономразвития после Грефа и Эльвиры Набиуллиной, теперь главы ЦБ РФ, а затем более шести лет был помощником президента РФ. Новых министров восемь, из них в экономическом блоке двое: Минкомсвязь возглавил Максут Шадаев из "Ростелекома", а министром экономического развития стал Максим Решетников, до этого губернатор Пермского края.