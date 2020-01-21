МОСКВА, 21 янв /ПРАЙМ/. Российское правительство покидает Алексей Гордеев — человек с огромным опытом и авторитетом в сельском хозяйстве. Отечественный АПК обязан ему очень многим: во время его работы в 2000-х годах отрасль начала, а в последние годы — продолжила бурное развитие.

Гордеев был назначен заместителем председателя правительства РФ в мае 2018 года, в прошлом составе кабинета министров он курировал вопросы сельского хозяйства, экологии и природопользования. Ранее он уже работал в российском правительстве: в 1999-2009 годах Гордеев занимал должность министра сельского хозяйства, в 2000-2004 годах одновременно являясь и вице-премьером. В 2009-2017 годах он был губернатором Воронежской области, с декабря 2017 года до мая 2018 года — полпредом президента в Центральном федеральном округе.

Во время его работы в 2000-х годах сельское хозяйство стало активно развиваться и меняться: увеличилось финансирование отрасли, появились новые инструменты поддержки компаний в виде льгот и субсидий. В 2000 году был воссоздан Россельхозбанк, в 2001 году образован "Росагролизинг", и в том же году был запущен механизм зерновых интервенций для стабилизации цен на рынке. Развитие АПК стало национальным проектом, который затем трансформировался в госпрограмму.

Когда Гордеев вернулся в правительство в 2018 году, ему, в частности, необходимо было заниматься задачей увеличения сельскохозяйственного экспорта. Президент РФ Владимир Путин в мае 2018 года подписал указ о национальных целях и стратегических задачах развития РФ до 2024 года. В частности, он поручил правительству обеспечить увеличение экспорта сельхозпродукции до 45 миллиардов долларов в 2024 году.

Замминистра сельского хозяйства РФ Сергей Левин на прошлой неделе сообщил, что экспорт сельскохозяйственной продукции из России в 2019 году, по предварительной оценке, превысил 25 миллиардов долларов. Это выше показателя, который заложен в федеральном проекте по экспорту продукции АПК (24 миллиарда долларов).

Гордеев выступал за цифровизацию сельского хозяйства, ратовал за усиление требований к качеству продуктов, поддерживал увеличение финансирования развития сельских территорий (в конце мая 2019 года была утверждена отдельная госпрограмма в этой сфере). Среди предложений Гордеева — идея создания объединения крупнейших стран-производителей зерна ("зерновая ОПЕК").

Другое важное направление, которое вице-премьер курировал в прошлом составе правительства — вопросы экологии. При нем в России началась так называемая "мусорная реформа". С 2019 года в России вступила в силу реформа в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, направленная на решение проблемы стихийных свалок, переработки и утилизации мусора, а также на улучшение экологической обстановки. Работать с ТКО станут региональные операторы, тарифы на услуги которых будут утверждаться отдельно.

Глава Российского зернового союз (РЗС) Аркадий Злочевский, комментируя уход вице-премьера из правительства, лаконичен: "Жалко". "Гордеев — опытный и квалифицированный вице-премьер", — также указывает собеседник РИА Новости.

С ним солидарен и исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров ("Руспродсоюза") Дмитрий Востриков. "Очень жаль, что его освобождают от должности. Это человек, который работал и министром сельского хозяйства, и губернатором Воронежской области, и там аграрии отмечали большие успехи. Его компетенции в агропроме больше, чем у кого либо", — сказал исполнительный директор ассоциации.