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МОСКВА, 21 янв /ПРАЙМ/. Президент РФ Владимир Путин утвердил новую Доктрину продовольственной безопасности России, указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

Указ вступает в силу со дня его подписания. "Правительству Российской Федерации в 3-месячный срок разработать и утвердить план мероприятий по реализации положений Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации", — говорится в документе. Указ президента от 2010 года, которым была утверждена предыдущая версия Доктрины, признается утратившим силу.

Согласно новому документу, продовольственная безопасность России — это состояние социально-экономического развития страны, при котором обеспечивается продовольственная независимость РФ, гарантируется физическая и экономическая доступность для каждого гражданина страны пищевой продукции, соответствующей обязательным требованиям, в объемах не меньше рациональных норм потребления пищевой продукции, необходимой для активного и здорового образа жизни.

В свою очередь под продовольственной независимостью понимается самообеспечение страны основными видами отечественной сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, а под экономической доступностью продовольствия — возможность приобретения пищевой продукции должного качества по сложившимся ценам, в объемах и ассортименте, которые соответствуют рекомендуемым рациональным нормам потребления.

В прошлой версии Доктрины для оценки состояния продовольственной безопасности в качестве критерия использовался удельный вес отечественной продукции в общем объеме товарных ресурсов внутреннего рынка с учетом переходящих запасов. В новом документе подход был изменен. Теперь продовольственная независимость определяется как уровень самообеспечения, который рассчитывается как отношение объема отечественного производства продукции к объему их внутреннего потребления.

Для разных групп товаров установлены разные пороговые значения. Уровень самообеспечения по зерну составляет не менее 95%, по сахару — не менее 90%, по растительному маслу — не менее 90%, по мясу и мясопродуктам — не менее 85%, по молоку и молокопродуктам — не менее 90%, по рыбе и рыбопродуктам — не менее 85%, по картофелю — не менее 95%, по овощам и бахчевым — не менее 90%, по фруктам и ягодам — не менее 60%, по семенам основным сельхозкультур отечественной селекции — не менее 75%, по пищевой соли — не менее 85%.