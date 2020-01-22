МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Глава российского правительства Михаил Мишустин дал поручение подготовить изменения в закон РФ о бюджете на 2020-2022 годы и закон о бюджете Пенсионного фонда (ПФР) с целью реализации послания президента страны Владимира Путина Федеральному собранию. Такое сообщение опубликовано на сайте кабмина.

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"В целях реализации послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию Российской Федерации от 15 января 2020 года обеспечить внесение в правительство РФ: Минфину России с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти проекта федерального закона "О внесении изменений в федеральный закон "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", — отмечается в сообщении.

Помимо этого, министерству труда и социальной защиты в срок до 11 февраля 2020 года с участием заинтересованных федеральных органов необходимо подготовить изменения в бюджет ПФР на текущий 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.