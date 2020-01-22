МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Изменения в правительстве РФ привносят некоторую неопределенность в отношении направления экономической политики страны, однако ожидается, что новый кабмин сохранит направление на ускорение роста ВВП и улучшение социальных показателей при сохранении макростабильности, говорится в отчете международного рейтингового агентства Moody's, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

"Резкая смена правительства привносит некоторую неопределенность в отношении направления экономической политики. Тем не менее, заявления как президента, так и нового премьер-министра предполагают, что новая администрация будет поддерживать общее направление политики предыдущего правительства, направленное на повышение экономического роста и улучшение социальных показателей при сохранении широкой макроэкономической стабильности", — говорится в документе.

Агентство ожидает, что приоритеты предыдущего правительства РФ по реформам, в частности, 13 национальным проектам, сохранятся.

Moody's также считает, что недавно объявленные социальные меры дают возможность для пересмотра прогнозов роста ВВП РФ в сторону повышения, "поскольку более высокие социальные расходы помогут поддерживать потребление". Агентство сейчас прогнозирует рост ВВП страны на 1,5% в 2020 году и 1,7% в 2021 году.

"У России есть бюджетные возможности, чтобы выдержать этот рост расходов, учитывая низкий уровень госдолга. … Хотя правительство еще не указало, как оно будет финансировать эти меры в долгосрочной перспективе, мы ожидаем, что любые корректировки произойдут через другие инициативы по расходам, учитывая явное предпочтение властей сохранять фискальные буферы и доверие к своему бюджетному правилу", — отмечается в документе.

Президент России Владимир Путин во вторник подписал указ о составе нового кабинета министров. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин призвал членов нового правительства активнее реализовывать нацпроекты, а также напомнил им о том, что все члены кабмина несут персональную ответственность за реализацию национальных целей развития.