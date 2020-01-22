Мишустин назначил первым замруководителя аппарата кабмина Валерия Сидоренко
МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил первым заместителем руководителя аппарата кабмина Валерия Сидоренко, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.
"Сидоренко Валерия Валерьевича первым заместителем Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности", — говорится в документе.
https://1prime.ru/state_regulation/20200122/830826436.html