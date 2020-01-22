МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Василий Толоко назначен директором департамента экономического развития и финансов правительства РФ, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

"В связи с утверждением новой структуры аппарата правительства Российской Федерации: назначить Толоко Василия Борисовича директором департамента экономического развития и финансов правительства Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности", — говорится в распоряжении.

Мишустин также назначил замглавы департамента информационных технологий правительства Евгения Комара его директором.

"В связи с утверждением новой структуры аппарата правительства Российской Федерации назначить… Комара Евгения Викторовича директором Департамента информационных технологий правительства Российской Федерации", — говорится в соответствующем распоряжении.

Главой департамента промышленности правительства РФ назначен Кирилл Лысогорский, следует из распоряжения, опубликованного на сайте кабинета министров.

"В связи с утверждением новой структуры Аппарата правительства Российской Федерации… Назначить… Лысогорского Кирилла Алексеевича директором департамента промышленности правительства Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности", — говорится в документе.

Также назначены заместители руководителя аппарата правительства. Ими стали Светлана Андрющенко, Ольга Кривонос, Леонид Левин, Эльмир Тагиров, Илья Трунин, Уваров Алексей, Чепурина Ольга и Шевченко Игорь.

У руководителя аппарата правительства будут 11 заместителей, в том числе один первый заместитель, глава протокола — заместитель руководителя и глава аппарата коллегии Военно-промышленной комиссии РФ