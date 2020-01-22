МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Новым главой Росреестра назначен Олег Скуфинский, до этого работавший заместителем полпреда президента РФ в ДФО, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.
"Назначить Скуфинского Олега Александровича руководителем Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии", — говорится в документе.
Ранее, 21 января, президент России Владимир Путин подписал указ о том, что руководство деятельностью Росреестра будет осуществлять напрямую правительство.
https://1prime.ru/state_regulation/20200122/830826999.html