МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Глава правительства России Михаил Мишустин дал поручение в срок до 20 февраля представить в кабмин предложения по уточнению национальных проектов. Как отмечается в соответствующем решении, опубликованном на сайте правительства РФ, предложения должны быть нацелены на реализацию послания президента. Мишустин назначил глав департаментов кабмина РФ

"Минэкономразвития России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти подготовить и до 20 февраля 2020 года представить в правительство Российской Федерации предложения по уточнению единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года", — сообщает кабмин. Новый аппарат правительства РФ: как премьер собрал свою команду

Руководителям федеральных органов исполнительной власти – руководителям нацпроектов поручено до 20 февраля 2020 года представить в российское правительство предложения по уточнению соответствующих нацпроектов.

Руководителям федеральных органов исполнительной власти также поручено до 28 февраля 2020 года представить в кабинет министров соответствующие предложения по внесению изменений в государственную программу РФ.