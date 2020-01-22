ДАВОС (Швейцария), 22 янв — ПРАЙМ. "Алроса" снизит добычу в 2020 году почти на 15% — до 34-35 миллионов каратов, ограничив добычу на ряде месторождений, рассчитывает вернуться к росту в 2021 году после восстановления рынка, заявил РИА Новости глава "Алросы" Сергей Иванов в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

"Мы приняли решение ограничить добычу на ряде месторождений, там где это сделать безболезненно. Это в первую очередь месторождения с алмазами, которые сегодня достаточно тяжело продаются. Это ряд россыпных месторождений "Алмазов Анабара", карьер "Зарница", — рассказал Иванов.

"Даже если рынок восстановится свыше наших ожиданий, то у нас будет возможность реализовать запасы, а к росту добычи вернуться в 2021 году. В 2020 году мы ожидаем около 34-35 миллионов карат. То есть снижение почти на 15%", — добавил он.