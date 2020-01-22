УСМАНЬ (Липецкая область), 22 янв — ПРАЙМ. Расходы на поддержку семей при реализации послания потянут на 0,5-0,8% ВВП. Как заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с общественностью, это свыше 1 триллиона рублей. Новый аппарат правительства РФ: как премьер собрал свою команду

"С учетом того, что меня некоторые коллеги критикуют по поводу того, что у нас большие очень расходы будут… я говорю об этом с вами, но ясно, что это публично говорится, все предложенные новации, связанные с поддержкой семьи, детства, материнства, горячим питанием в школах, с выплатами детям от 3 до 7 лет — это большие расходы бюджета. Они примерно потянут на от 0,5 до 0,8% ВВП страны — это большие деньги, это свыше триллиона рублей дополнительных расходов", — сказал Путин.

Он призвал региональные общественные палаты контролировать процесс расходования денег на реализацию мер из послания Федеральному собранию. Президент заявил, что на эти цели предусмотрены большие деньги, их необходимо расходовать с умом.

ГОРЯЧЕЕ ПИТАНИЕ В ШКОЛАХ

В среду в рамках рабочей поездки в Липецкую область президент встретился с представителями общественности региона. Участница встречи, представляющая общественную палату Липецкой области, упомянула об одном из предложений послания — организации горячего питания в школах и сроках реализации этой инициативы.

Президент в этом контексте отметил, что уже с 1 сентября текущего 2020 года намечено начало исполнения этого положения послания практически во всех регионах, где такого питания еще нет.

"Где есть — нужно просто поддержать и развивать дальше. А где этого нет, с 1 сентября это должно заработать максимально возможно. И нужно подготовить дополнительную нормативную базу. Такие указания, безусловно, будут даны и правительству, и на местах нашим коллегам", — заверил Путин и обратился к представителям общественных палат и попросил их подключиться к процессу контроля за реализацией этих мер. Кто ушел, кто пришел, кто остался. Объявлен новый состав правительства РФ

"Я вас прошу и хочу, чтобы меня услышали в других регионах страны: общественные региональные палаты, безусловно, должны подключиться к контролю за тем, что будет происходить в регионах. Потому что деньги мы все-таки выделяем большие, нужно, чтобы они были истрачены с умом", — заключил Путин.

МАТКАПИТАЛ

Путин также считает, что нормативные акты по материнскому капиталу, в том числе на первенца, должны быть разработаны за несколько месяцев. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова пообещала выполнить это к марту.

"Правительство должно разработать соответствующую нормативную базу, ну, в течение нескольких месяцев. Вот Татьяна Алексеевна обещает уже в марте это сделать. Некоторые вещи должны быть сделаны к июлю, но, как я уже говорил, выплаты пойдут с первого января. То есть, будут начисляться с первого января", — сказал Путин.