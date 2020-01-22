МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Минфин России на безлимитном аукционе в среду разместил облигации федерального займа (ОФЗ) серии 26229 с погашением в ноябре 2025 года на 58,42 миллиарда рублей при спросе в 98,8 миллиарда, сообщается на сайте Московской биржи.

Цена отсечения составила 106,15% от номинала, средневзвешенная цена — также 106,15% номинала. Доходность по цене отсечения — 5,97% годовых.

Минфин позднее в среду планирует разместить ОФЗ 52002 с погашением в феврале 2028 года в объеме остатков, доступных для размещения.

В целом в первом квартале 2020 года Минфин планирует предложить на аукционах ОФЗ на 600 миллиардов рублей. Ориентировочный объем размещения ОФЗ со сроком погашения до пяти лет включительно составляет 150 миллиардов рублей, от пяти до 10 лет включительно — 250 миллиардов рублей, от 10 лет — 200 миллиардов рублей.