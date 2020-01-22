КИЕВ, 22 янв — ПРАЙМ. Украина объявила о выпуске облигаций внешних государственных займов с десятилетним сроком обращения, номинированных в евро, сообщила в среду пресс-служба министерства финансов страны.

Ранее источник в банковских кругах рассказал РИА Новости, что Украина открыла в среду книгу заявок инвесторов на еврооблигации в евро. По его данным, ориентир доходности бумаг составляет около 5% годовых.

"Украина объявила о выпуске облигаций внешних государственных займов с десятилетним сроком обращения, номинированных в евро, по Положению S / Правилу 144А", — говорится в сообщении министерства.

Организаторами размещения выступают BNP Paribas, J.P. Morgan и Raiffeisen Bank International.