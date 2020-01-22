22 янв — Dow Jones. Новое торговое соглашение между США и Китаем, которое, возможно, будет предусматривать понижение пошлин, может быть заключено до ноября, хотя крайний срок для достижения такого соглашения не установлен, сказал в среду министр финансов США Стивен Мнучин.

На прошлой неделе США и Китай достигли соглашения, которое стало актом заключения перемирия в продолжавшейся два года торговой войне, но оно не отменило пошлины на импорт в США товаров из Китая на 370 млрд долларов, что составляет около трех четвертей поставок.

Вопрос о вероятном понижение пошлин был отложен для последующих переговоров. Они будут касаться многих сложных проблем, в том числе субсидирования Пекином китайских компаний и управления деятельностью госкомпаний. Ожидается, что такие переговоры скоро начнутся.

Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Мнучин сказал, что переговоры могут пройти до назначенных на ноябрь президентских выборов в США. Большинство экспертов по вопросам торговли полагают, что с учетом сложности обсуждаемых проблем переговоры продлятся дольше.

"В первой фазе мы имели дело со множеством важных проблем, — сказал Мнучин. — Если нам удастся сделать это до выборов, хорошо. Если нет, то у нас нет крайнего срока".

По мнению большинства экономистов, повышение пошлин в торговле между США и Китаем замедлило рост мировой экономики. Защищая решение об их повышении, Мнучин сказал, что Китай и другие страны не сели бы за стол переговоров, если бы пошлины не были введены.

"Они стали большим стимулом для того, чтобы Китай продолжил переговоры, — сказал он. – Они были о свободной, справедливой и сбалансированной торговле. Это хорошо для нас и хорошо для них".

Выступая на том же заседании, глава МВФ Кристина Георгиева сказала, что в этом году торговые конфликты продолжат оказывать давление на рост мировой экономики, хотя соглашение между США и Китаем стало "хорошей новостью".

"Перемирие в торговой войне – это еще не мир, — сказала она. – Нам следует стремиться к миру в торговле".

— Автор Paul Hannon, paul.hannon@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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