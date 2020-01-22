МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Спрос инвесторов на десятилетние еврооблигации Украины, номинированные в евро, превышает 4,5 миллиарда евро, рассказал РИА Новости источник в банковских кругах.

Ориентир доходности бумаг снижен до около 4,75% годовых против первоначального уровня около 5% годовых. Заявки на евробонды государство собирает в среду.

Организаторами выступают BNP Paribas, J.P. Morgan и Raiffeisen Bank International AG.