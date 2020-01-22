Спрос инвесторов на евробонды Украины превышает 4,5 млрд евро
МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Спрос инвесторов на десятилетние еврооблигации Украины, номинированные в евро, превышает 4,5 миллиарда евро, рассказал РИА Новости источник в банковских кругах.
Ориентир доходности бумаг снижен до около 4,75% годовых против первоначального уровня около 5% годовых. Заявки на евробонды государство собирает в среду.
Организаторами выступают BNP Paribas, J.P. Morgan и Raiffeisen Bank International AG.
https://1prime.ru/state_regulation/20200122/830831248.html