МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Инфляция в России с 14 по 20 января находилась на нулевом уровне, с начала года потребительские цены выросли на 0,4%, сообщает Росстат.

"За период с 14 по 20 января 2020 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,0%, с начала января – 100,4%", — говорится в сообщении.

В период с 10 по 13 января инфляция в России находилась на уровне 0,1%, до этого, с 1 по 9 января, рост цен составлял 0,3%.

За период с 14 по 20 января снизились цены на куриные яйца – на 1,6%, пшено – на 0,9%, сахар-песок – на 0,6%, маргарин – на 0,2%, вареную колбасу и шлифованный рис – на 0,1%. Одновременно выросли цены на сметану и водку – на 0,3%, полукопченую колбасу, пастеризованное молоко и твердые и мягкие сычужные сыры – на 0,2%. Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 0,7%, в том числе на помидоры – 1,5%, яблоки – 0,8%. Цены на автомобильный бензин не изменились, на дизтопливо – выросли на 0,1%.

Ранее экс-глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин заявил журналистам, что инфляция в РФ в первом квартале будет близкой к 2% в годовом исчислении. В своем обзоре Минэкономразвития оценивало замедление инфляции в январе до 2,5-2,6%, а в первом квартале — до 2,2–2,3% в годовом выражении.

По итогам 2019 года, по данным Росстата, инфляция в РФ составила 3%.