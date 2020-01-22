МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Суммарная задолженность по зарплате в РФ за декабрь снизилась на 793,6 миллиона рублей, или на 27,3%, и на 1 января составила 2,114 миллиарда рублей, сообщил Росстат.

Из общей суммы невыплаченной заработной платы на 1 января 2020 года на долги, образовавшиеся в 2019 году, приходится 992,7 миллиона рублей (47%), в 2018 году – 495,1 миллиона рублей (23,4%), в 2017 году и ранее – 626,4 миллиона рублей (29,6%).

Задолженность по заработной плате на 1 января 2020 года имели менее 1% работников обследуемых организаций.

По видам экономической деятельности численность работников, перед которыми имелась задолженность, распределилась следующим образом: обрабатывающие производства – 46%; строительство – 17%; добыча полезных ископаемых – 14%; сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях, лесозаготовки – 8%; транспорт – 7%.

В ноябре, как ранее сообщало ведомство, задолженность по зарплате в РФ выросла на 10,2%, до 2,9 миллиарда рублей.