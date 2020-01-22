МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Спрос инвесторов на десятилетние еврооблигации Украины, номинированные в евро, превысил 7 миллиардов евро, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

Финальный ориентир доходности бумаг установлен в диапазоне 4,375-4,625% годовых. Изначально он находился на уровне около 5% годовых, но был снижен до около 4,75% годовых.

Заявки на евробонды государство собирает в среду. Организаторами выступают BNP Paribas, J.P. Morgan и Raiffeisen Bank International AG.