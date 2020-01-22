МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Количество сделок продажи жилья на вторичном рынке США в декабре увеличилось на 3,6% по сравнению с показателем ноября — до 5,54 миллиона, говорится в докладе Национальной ассоциации риелторов (National Association of Realtors, NAR).

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали увеличения числа таких сделок только на 1,3%.

Кроме того, по данным ассоциации, доля проблемной недвижимости на этом рынке в декабре осталась на уровне прошлого месяца и прошлого года в 2%.

Продажи домов для одной семьи (single family home) в США составили в отчетном месяце 4,92 миллиона, в месячном выражении отмечен рост на 2,7%, в годовом — рост на 10,6%. Средняя стоимость таких домов по стране увеличилась в годовом выражении на 8%, до 276,9 тысячи долларов.

Объем продаж кондоминиумов и квартир в декабре в месячном выражении вырос на 10,7% и составил 620 тысяч сделок, в годовом выражении отмечается рост показателя на 12,7%. Средняя цена такой недвижимости выросла на 6% в годовом выражении, до 255,4 тысячи долларов.