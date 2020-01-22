МОСКВА, 22 янв /ПРАЙМ/. Роскомнадзор направил запросы в Facebook и Twitter о предоставлении информации о локализации баз персональных данных российских пользователей, как того требует российское законодательство, сообщила РИА Новости пресс-секретарь ведомства Елена Прохорова.

Закон о персональных данных, вступивший в силу 1 сентября 2015 года, обязывает хранить личные данные россиян на территории РФ. Сайты нарушителей на основании решения суда должны вноситься Роскомнадзором в специальный реестр и в случае отказа устранить их — блокироваться. Закон распространяется как на российские, так и на зарубежные компании.

В декабре 2019 года президент РФ подписал закон, вводящий миллионные штрафы (до 18 миллионов рублей) за нарушения требований хранения персональных данных в РФ.

"В рамках стандартных процедур и механизмов, предусмотренных действующим законодательством РФ, Роскомнадзор направил в адрес компаний Facebook и Twitter запросы по стандартной форме о предоставлении информации по локализации баз персональных данных российских пользователей. Мы ожидаем от от компаний запрошенную информацию", — сказала Прохорова.

Роскомнадзор в декабре 2018 года потребовал от Twitter и Facebook отчитаться о локализации баз персональных данных российских пользователей в РФ, как того требует принятый закон. Не получив конкретного ответа, в конце января ведомство инициировало административное производство в отношении обеих компаний. В апреле суд оштрафовал Facebook и Twitter на 3 тысячи рублей за неисполнение закона. Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров весной говорил, что компаниям предписано в течение девяти месяцев локализовать базы данных россиян в РФ. Эти 9 месяцев истекли в начале января.