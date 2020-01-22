МОСКВА, 22 янв /ПРАЙМ/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России разработала концепцию проекта постановления по предустановке отечественного программного обеспечения на определенные виды техники, сообщила пресс-служба ведомства.

Президент РФ Владимир Путин в начале декабря подписал закон о запрете продажи с 1 июля 2020 года электронной техники, например, смартфонов и компьютеров, без предустановленного российского ПО. При этом перечни конкретных товаров, а также программ и порядок их установки должно будет определять правительство.

Рабочее совещание по разработке концепции проекта прошло в среду в ФАС. Проектом регламентируется, для какого оборудования, каким образом и когда должен быть обеспечен режим предустановки российского ПО. Речь идет о смартфонах, планшетах, компьютерах, телевизорах с функцией "смарт-ТВ".

"На смартфонах и планшетах могут быть предустановлены антивирусные программы, навигаторы, поисковики, программы доступа к госуслугам и платежные системы. Аналогичные программы, за исключением платежной системы, будут установлены и на планшетах. На планшетах, компьютерах и SMART-ТV должна быть обеспечена возможность установки программ аудиовизуального сервиса, а также просмотра программ I и II мультиплекса", — пояснил замруководителя ФАС РФ Анатолий Голомолзин, слова которого цитирует пресс-служба ведомства.

Также он добавил, что с 1 июля 2020 года предустановка будет обязательной для смартфонов, с 1 июля 2021 — для планшетов, с 1 июля 2022 — для компьютеров, а с 1 июля 2023 года – для телевизоров с функцией "смарт-ТВ".

После доработки концепции готовящегося проекта постановления с учетом предложений участников заседания им будет направлен ее окончательный текст. Ожидается, что на основе этой концепции до конца января участникам рабочей группы также будет направлен проект постановления. Внесение в правительство намечено на март 2020 года.