ТЕЛЬ-АВИВ, 23 янв /ПРАЙМ/. Создание зоны свободной торговли между Россией и Израилем может стать стратегическим шагом, способным вдвое поднять торговый оборот между странами, заявил в интервью РИА Новости министр экологии Израиля Зеев Элькин, подводя итоги встречи сопредседателей российско-израильской межправкомиссии.

"Мы обсуждали интенсификацию переговорного процесса о зоне свободной торговли. Это стратегический шаг, который может удвоить торговый оборот… Мы поставили задачу завершить переговорный процесс в этом году, чтобы выйти в следующем году на подписание договора о зоне свободной торговли. Это большое событие, если это удастся", — заявил агентству сопредседатель межправкомиссии.

Также, по словам израильского министра, стороны приблизились к реализации протокола о таможенном зеленом коридоре между Россией и Израилем.

"Мы обсуждали подготовку реализации протокола о зеленом коридоре таможенном между двумя странами. Сейчас идет работа между нашими таможенными службами, и надеемся, в течение второй половины этого года они перейдут уже на реализацию на практике этого протокола. Это поможет экономическим контактам", — сказал Элькин.

Российскую сторону на встрече представлял замминистра экономики Азер Муталим оглы Талыбов. Во встрече приняли участие заместители министров и представители профильных организаций. Также на встрече сопредседателей межправкомиссии, по словам Элькина, были подняты другие важные вопросы межгосударственного сотрудничества.