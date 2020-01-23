Топилин возглавил Пенсионный фонд России
МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Максим Топилин был назначен главой правительства РФ Михаилом Мишустиным на пост председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР). Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
"Назначить Топилина Максима Анатольевича председателем правления Пенсионного фонда Российской Федерации", — отмечается в документе.
Ранее возглавлявший ПФР Антон Дроздов назначен на должность заместителя министра финансов.
Экс-министр здравоохранения Вероника Скворцова назначена главой Федерального медико-биологического агентства, а бывший руководитель ведомства Владимир Уйба назначен на пост заместителя министра здравоохранения.
Временно исполняющим обязанности главы Росздравнадзора стал Дмитрий Пархоменко.
https://1prime.ru/state_regulation/20200123/830833324.html