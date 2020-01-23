МОСКВА, 23 янв — Dow Jones. У Европейского центрального банка на этой неделе есть много причин для того, чтобы сохранять перемирие, которое поддерживается с тех пор, как в ноябре 2019 году вступила в должность его новый президент.

Ожидается, что Управляющий совет центрального банка оставит процентные ставки и денежно-кредитную политику без изменений на своем заседании, которое состоится в четверг, хотя бы только потому, что ожесточенные споры между "ястребами" и "голубями", наблюдавшиеся последние пять лет, утратили свою активность.

Частично это связано с личностью Кристин Лагард. Являясь юристом по образованию, она не делала секрета из своего намерения обеспечить максимальный консенсус среди 19 глав центральных банков еврозоны. Они участвуют в заседаниях совета вместе с шестью членами правления.

Однако основная причина того, что ЕЦБ, как ожидается, оставит политику без изменений, кроется в отсутствии аргументов для понижения или повышения ставок, так как экономика еврозоны остается в состоянии застоя. Она не впадает в рецессию, но и не восстанавливается до уровней, которые наблюдались до спада.

Предыдущее заседание, которое состоялось в декабре 2019 года и на котором впервые председательствовала Лагард, уже прошло миролюбиво. Хотя в протоколах, публикуемых ЕЦБ, не упоминаются конкретные имена участвующих в дискуссиях, было очевидно, что обе стороны уже пришли к согласию, по крайней мере, пока.

С одной стороны, "устойчивая неопределенность" (торговая напряженность и Вrexit) продолжала оказывать давление на инвестиции и рост, отмечал Управляющий совет. Таким образом он соглашался "оставить денежно-кредитную политику без изменений", так как в этих случаях оправдана стабильность.

Но с другой стороны, совет также заявил, что, хотя рост в еврозоне остается слабым, некоторые признаки указывают на "стабилизацию после замедления роста". Если этот тренд подтвердится, то сторонники возврата к денежно-кредитной политике, которую они считают "нормальной", включая отказ он негативных ставок, могут увидеть свет в конце туннеля.

На этой неделе ЕЦБ также может указать на рост инфляционных ожиданий и вновь повторить, что он по-прежнему "внимательно следит за потенциальными побочными эффектами" негативных процентных ставок, особенно для доходов банков.

Еще одна важная причина для того, чтобы ЕЦБ не раскачивал лодку, состоит в том, что он может официально объявить о запуске масштабного пересмотра стратегии, о котором упоминала Лагард и который может продлиться до конца 2020 года. Как это будет сочетаться и влиять на ежедневную политику ЕЦБ, остается неясным. Но на ближайшие месяцы это будет тот форум, на котором проявятся все разногласия между центральными банками, и который обещает стать основным полем битвы за судьбу ЕЦБ.

Ключевая процентная ставка ЕЦБ, которая в настоящее время составляет —0,5%, находится на негативной территории с 2014 года, а в сентябре прошлого года центральный банк решил возобновить покупки облигаций в рамках программы количественного смягчения.

В среду пара евро/доллар США торговалась почти без изменений, по 1,11. С начала года евро упал против доллара на 1%.

— Автор Pierre Briancon; перевод ПРАЙМ, +7 495 645-37-00, dowjonesteam @ 1prime.biz

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