МОСКВА, 23 янв — Dow Jones. В среду вечером закончилась процедура утверждения британским парламентом соглашения о Brexit, и в конце января страны сможет выйти из ЕС.

После утверждения в нижней и верхней палатах парламента соглашение о разводе, которого премьер-министр Борис Джонсон достиг с ЕС в прошлом году, требует только подписи королевы, после чего оно станет законом Великобритании.

Ожидается, что в пятницу со стороны ЕС соглашение подпишут председатели Европейского совета и Европейской комиссии. Голосование по соглашению в Европейском парламенте назначено на следующую среду, но эта процедура считается простой формальностью.

После убедительной победы возглавляемой Джонсоном Консервативной партии на выборах в декабре парламент утвердил соглашение о Brexit без поправок. Это утверждение проложило путь к завершению 47-летнего пребывания Великобритании в ЕС вечером 31 января.

Соглашение о выходе регулирует порядок выплат Европейскому союзу, права граждан после Brexit, а также механизм, применение которого позволит избежать установления жесткой границы на острове Ирландия.

Теперь, когда почти все условия развода Великобритании с ЕС урегулированы, внимание переключается на то, какими будут дальнейшие отношения сторон. После 31 января Великобритания сохранит практические отношения с блоком как минимум до конца 2020 года и продолжит переговоры о новых соглашениях, которые будут регулировать их взаимоотношения в дальнейшем.

Большинство возглавляемой Джонсоном партии в парламенте позволяет премьер-министру попытаться изменить отношения Великобритании с ЕС. Он говорил, что хочет быстро провести переговоры с блоком о дальнейших взаимоотношениях, и исключил их продление после 31 декабря в надежде устранить последнее препятствие в процессе Brexit.

— Автор Max Colchester, max.colchester@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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