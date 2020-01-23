МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Polymetal International plc по итогам 2019 года увеличил производство золота на 8% по сравнению с показателем предыдущего года, до 1,316 миллиона унций, серебра — сократил на 15%, до 21,6 миллиона унций, сообщила компания.

Общее производство в пересчете в золотой эквивалент за отчетный период выросло на 3% и на 4% превысило первоначальный производственный план в 1,55 миллиона унций, составив 1,614 миллиона унций в золотом эквиваленте. Выпуск меди снизился на 37%, до 2,5 тысячи тонн. В четвертом квартале совокупное производство упало в годовом сопоставлении на 23%, до 383 тысяч унций в золотом эквиваленте, что в компании объясняют в основном снижением производительности Амурского гидрометаллургического комбината (АГМК) в результате плановой остановки производства в рамках реализации проекта АГМК-2.

Годовая выручка компании выросла на 19% и достигла 2,245 миллиарда долларов на фоне повышения цен на золото и роста продаж. Выручка в четвертом квартале увеличилась в годовом сопоставлении на 1% и составила 643 миллиона долларов за счет роста цен на драгоценные металлы, что компенсировало низкий объем продаж. Чистый долг на конец 2019 года составил 1,479 миллиарда долларов (меньше на 3% в годовом сопоставлении). Ожидается, что соотношение чистого долга к EBITDA будет ниже целевого уровня в 1,5x.

Polymetal подтверждает озвученный годовой производственный план в объеме 1,6 миллиона унций золотого эквивалента на 2020 и 2021 годы, отмечается в релизе. Также компания ожидает, что в 2020 году капитальные затраты составят приблизительно 475 миллионов долларов. Их увеличение на 50 миллионов долларов по сравнению с предыдущим прогнозом обусловлено возросшим объемом вскрышных работ на Нежданинском, несколькими инвестиционными проектами в области охраны окружающей среды, а также укреплением рубля.

Денежные затраты в 2020 году ожидаются в диапазоне 650-700 долларов на унцию золотого эквивалента, а совокупные денежные затраты составят в среднем 850-900 долларов на унцию золотого эквивалента. "Ожидаемое увеличение затрат по сравнению с 2019 годом обусловлено ростом рубля и повышением цен на дизельное топливо на российском рынке, а также увеличением расходов на выплату НДПИ и роялти на фоне повышения цен на золото и серебро", — пояснили в компании.

Polymetal Int зарегистрирована на острове Джерси. "Полиметалл" — российская компания по добыче золота и серебра с действующими предприятиями и проектами развития в России и Казахстане. В 2018 году Polymetal увеличил производство золота на 13%, до 1,216 миллиона унций (37,822 тонны), серебра — снизил на 6% до 25,3 миллиона унций (786,918 тонны). Общее производство в пересчете в золотой эквивалент выросло на 9% — до 1,562 миллиона унций (48,6 тонны).