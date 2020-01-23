МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талия Хабриева на заседании нижней палаты парламента заявила, что индексация пенсий будет проводиться и работающим пенсионерам после принятия закона о поправке в Конституцию. Топилин возглавил Пенсионный фонд России

Талия Хабриева является сопредседателем рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию РФ.

Госдума в четверг, 23 января, обсуждает в первом чтении президентский проект о поправке в Конституцию России.

В своем проекте глава государства Владимир Путин, в частности, предлагает закрепить в Конституции регулярную индексацию пенсий в стране. Еще одно предложение — установить минимальный размер оплаты труда не ниже прожиточного минимума. Мишустин поручил внести изменения в закон о бюджете на 2020-2022 годы и закон о бюджете ПФР

В ходе дискуссии депутат от партии "Единая Россия" Михаил Тарасенко спросил, будут ли после внесения поправки индексироваться пенсии работающим пенсионерам.

"Ответ находим в дополняемой поправками Конституции части шестой 75 статьи Конституции: "В Российско Федерации формируется система пенсионного обеспечения граждан на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений и поддерживается ее эффективное функционирование, а также регулярно осуществляется индексация пенсий в порядке, установленном федеральным законом", — сказала Хабриева.

"Это означает, что не только повышается юридическая защита, а речь идет о стабильности социального стандарта… Возможна только конкретизация порядка в федеральном законе. Так что ответ: индексируются", — отметила она.

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